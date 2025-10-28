Calcio Messi | Sì al Mondiale ma solo se al 100%
Roma, 28 ott. (askanews) – Lionel Messi giocherà i prossimi Mondiali, nel 2026, con l’Argentina? A chiederselo sono in tanti, ma una decisione non arriverà prima del prossimo anno. A spiegarlo è stato proprio l’argentino in un’intervista rilasciata all’americana Nbc, pochi giorni dopo il suo rinnovo con l’Inter Miami fino al 2028: “Sarebbe straordinario”, ha detto la “Pulce”, sottolineando il desiderio di vestire ancora la maglia dell’albiceleste. “Però, vorrei essere in buona forma e svolgere un ruolo importante per aiutare la mia Nazionale, se ci sarò”. Messi ha giocato la sua ultima partita in casa con la sua Nazionale a settembre, una vittoria per 3-0 contro il Venezuela, in cui ha segnato due gol prima di piangere. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
