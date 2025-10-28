Calcio Martinez Inter investe e uccide anziano in carrozzina

Roma, 28 ott. (askanews) – Tragedia nei pressi di Appiano Gentile, non lontano dal centro d’allenamento dell’Inter. Il secondo portiere nerazzurro, Josep Martinez, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Fenegrò: la sua auto ha investito e ucciso un uomo di 81 anni che si trovava su una carrozzina elettrica. L’impatto è stato violento. Sul posto sono intervenuti immediatamente l’elisoccorso, un’ambulanza e i carabinieri, ma ogni tentativo di rianimare l’anziano si è rivelato inutile: è deceduto sul luogo dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, la vittima potrebbe aver accusato un malore, perdendo il controllo del mezzo e invadendo la carreggiata proprio mentre sopraggiungeva l’auto guidata da Martinez. 🔗 Leggi su Ildenaro.it