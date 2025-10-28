Calcio italiano in lutto addio a una vera leggenda | ha fatto la storia

Screenshot – Si è spento a soli 55 anni, dopo una lunga malattia, Carlo Ricchetti, storico attaccante della Salernitana negli anni ’90 e protagonista delle più belle pagine della storia granata. Un male incurabile lo ha portato via troppo presto, lasciando un vuoto profondo non solo nel cuore dei tifosi, ma in tutto l’ambiente calcistico che lo aveva conosciuto e amato per la sua umanità, la sua eleganza e la sua dedizione al gioco. Dalla rinascita alla Serie A: gli anni d’oro con la Salernitana. Soprannominato “il re del taglio” per i suoi movimenti intelligenti e per l’abilità nel trovare gli spazi giusti in area, Ricchetti ha vestito la maglia della Salernitana dal 1993 al 1999, disputando 140 partite e segnando 25 gol. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Calcio italiano in lutto, addio a una vera leggenda: ha fatto la storia

