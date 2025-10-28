Calcio Giovanile | poker Elite del Monteserra di Lombardi
Pisa 28 ottobre 2025 – Nei Giovanissimi regionali Elite il Monteserra liquida 4 – 0 con un poker i livornesi dell’Academy e si porta al terzo posto. Una gran bella stagione sino a questo momento per la matricola di mister Federico Lombardi, a cinque punti dalla capolista San Miniato ed a tre dalla Sestese. Contro l’Academy Livorno gara senza storia. Nei regionali nel girone A bella vittoria del San Giuliano sul Viareggio per 1 – 0, e secondo posto in coabitazione con altre quattro compagini, tutte alle spalle della supercapolista Montemurlo a punteggio pieno. Nel girone C il Calci travolge il Pisa Ovest in trasferta (0 – 8) e rimane in testa a punteggio pieno con sei vittorie in sei partite. 🔗 Leggi su Lanazione.it
