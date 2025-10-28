Calcio giovanile giornata di formazione con il Cesena per il Futball Cava Ronco
Nell’ambito delle iniziative dedicate alla crescita ed allo sviluppo dei settori giovanili, lunedì si è svolto al centro sportivo “Romagna Centro” di Martorano (Cesena), un convegno organizzato dal Cesena Football Club sul tema “La formazione dei tecnici nell’ambito dell’attività di base”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
TRINITAPOLI | Festa provinciale del calcio giovanile, mercoledì appuntamento a Trinitapoli - facebook.com Vai su Facebook
Calcio giovanile, giornata di formazione con il Cesena per il Futball Cava Ronco - Si tratta di un convegno organizzato dal Cesena Football Club sul tema “La formazione dei tecnici nell’ambito dell’attività di base” ... forlitoday.it scrive
Calcio giovanile. Doppietta Brasini: gioia per l’under 17 - Ecco i risultati del settore giovanile del Forlì Calcio dello scorso fine settimana. Scrive ilrestodelcarlino.it
Settore giovanile | Genoa, i risultati del weekend delle squadre della scuola calcio - I risultati delle squadre della scuola calcio del Genoa: dalla formazione U12 a quella U8, il resoconto completo ... Segnala buoncalcioatutti.it