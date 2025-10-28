Calcio Giovanile | Fratres Perignano sempre primo | superata la Lastrigiana

Pisa 28 ottobre 2025 – Fratres Perignano sempre protagonista nell’Elite Juniores toscana. La squadra di mister Lucarelli vince anche sul campo della Lastrigiana ex campione d’Italia per 1 – 2 e consolida il primato in classifica. Le reti di Silvestri e di Oliva prodorro del settore giovanile rossoblù consentono alla squadra di portare a casa tre punti pesanti da Lastra a Signa. Sei vittorie ed una sola sconfitta per i rossoblù che sabato attendono allo Stadio Comunale ‘Matteoli’ di Perignano gli ospiti del Forte dei Marmi, quarta forza del campionato. Il San Giuliano espugna il campo del Casentino Academy per 0 – 1, rimane terzultimo in classifica ma respira con questi tre punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio. Giovanile: Fratres Perignano sempre primo: superata la Lastrigiana

