Calcio femminile Italia sconfitta 1-0 nel test-match contro il Brasile a Parma | Luany decide la sfida

Nazionale italiana di calcio femminile sconfitta nella seconda amichevole in pochi giorni, dopo l’1-1 contro il Giappone. Le azzurre sono state battute allo stadio “Ennio Tardini” di Parma dal Brasile 1-0, per effetto del gol messo a segno da Luany al 68?. Una partita che non ha avuto nulla di “friendly” per il grande ardore messo dalle brasiliane, che forse hanno anche ecceduto nel loro modo di giocare e far valere la loro fisicità, approfittando di un arbitraggio tutt’altro che convincente da questo punto di vista. Un match, comunque, utile alla compagine tricolore, in considerazione delle assenze di alcune calciatrici importanti come Arianna Caruso, Manuela Giugliano e Lucia Di Guglielmo. 🔗 Leggi su Oasport.it

