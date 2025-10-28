Calcio femminile Italia sconfitta 1-0 nel test-match contro il Brasile a Parma | Luany decide la sfida
Nazionale italiana di calcio femminile sconfitta nella seconda amichevole in pochi giorni, dopo l’1-1 contro il Giappone. Le azzurre sono state battute allo stadio “Ennio Tardini” di Parma dal Brasile 1-0, per effetto del gol messo a segno da Luany al 68?. Una partita che non ha avuto nulla di “friendly” per il grande ardore messo dalle brasiliane, che forse hanno anche ecceduto nel loro modo di giocare e far valere la loro fisicità, approfittando di un arbitraggio tutt’altro che convincente da questo punto di vista. Un match, comunque, utile alla compagine tricolore, in considerazione delle assenze di alcune calciatrici importanti come Arianna Caruso, Manuela Giugliano e Lucia Di Guglielmo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
| Un Trento Calcio Femminile asd corsaro porta a casa I tre punti complice anche una giornata no delle Leonesse. #weareveneziacalcio1985 - facebook.com Vai su Facebook
Calcio femminile, Italia sconfitta 1-0 nel test-match contro il Brasile a Parma: Luany decide la sfida - Nazionale italiana di calcio femminile sconfitta nella seconda amichevole in pochi giorni, dopo l'1- Segnala oasport.it
Italia ko al Tardini: le azzurre escono sconfitte contro il Brasile - Le ragazze allenate da Soncin tengono botta ma poi subiscono gol nella ripresa che permette alle verdoro di vincere l'amichevole di Parma ... tuttosport.com scrive
La Nazionale Under 19 Femminile sconfitta nel bis della gara amichevole giocata al CPO di Tirrenia: Italia-Danimarca si chiude 1-3 - La Nazionale Under 19 Femminile, dopo la vittoria di misura ottenuta giovedì scorso ? Leggi, è stata sconfitta 3- Riporta calciopress.net