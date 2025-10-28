Calcio femminile Andrea Soncin | Sono molto contento della risposta di tutta la squadra

La Nazionale italiana di calcio femminile esce battuta per 0-1 dall’amichevole giocata allo stadio “Ennio Tardini” di Parma contro il Brasile: decisiva la rete, al 22? della ripresa, di Luany. Il CT delle azzurre, Andrea Soncin, affida al sito federale le impressioni del match odierno. Il commissario tecnico azzurro vede il bicchiere mezzo pieno nonostante la sconfitta: “ Oggi abbiamo tenuto testa alle campionesse della Copa America. Faccio i complimenti alle ragazze, perché hanno fatto una prestazione di alto livello. Sono soddisfatto di quello che ho visto “. Soncin analizza ciò che non ha funzionato quest’oggi, ma il bilancio è comunque positivo: “ Abbiamo avuto varie situazioni che, senza frenesia, avremmo potuto sfruttare meglio. 🔗 Leggi su Oasport.it

