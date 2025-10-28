Calcio Eccellenza | vola il Fratres Perignano

Pisa 27 ottobre 2025 – L’ottava giornata di andata del campionato di Eccellenza esalta il Fratres Perignano che espugna 1 – 2 il campo della Real Cerretease e conquista tre punti pesanti in classifica che lo portano a meno quattro dalla capolista Zenith Prato, già battuta nello scontro diretto una settimana fa, e con una gara giocata in più. Mattatore della giornata Mearini, autore della doppietta decisiva per la squadra di mister Fanani. Fra le due reti il momentaneo, inutile, pareggio locale. Questo il tabellino. Real Cerretese: Battini, Orsucci, Romiti, Volpi, Nieri, Mordagà, Melani, Gargiulo, Mallardo, Bouhafa, Sogli Degl Innocenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

