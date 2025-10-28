Calcio Eccellenza | vola il Fratres Perignano
Pisa 27 ottobre 2025 – L’ottava giornata di andata del campionato di Eccellenza esalta il Fratres Perignano che espugna 1 – 2 il campo della Real Cerretease e conquista tre punti pesanti in classifica che lo portano a meno quattro dalla capolista Zenith Prato, già battuta nello scontro diretto una settimana fa, e con una gara giocata in più. Mattatore della giornata Mearini, autore della doppietta decisiva per la squadra di mister Fanani. Fra le due reti il momentaneo, inutile, pareggio locale. Questo il tabellino. Real Cerretese: Battini, Orsucci, Romiti, Volpi, Nieri, Mordagà, Melani, Gargiulo, Mallardo, Bouhafa, Sogli Degl Innocenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Calcio Eccellenza Sardegna 2025/2026 7° Giornata Via Cuccuru, Settimo San Pietro Sant'Elena Calcio - Academy FP14 Polisportiva Ossese
Calcio, Eccellenza e Promozione: i risultati del weekend
Calcio. Eccellenza: Fratres Perignano batte la capolista Zenith - Pisa 20 ottobre 2025 – La settima giornata del campionato di Eccellenza toscana registra la grande vittoria del Fratres Perignano ai danni della capolista Zenith Prato, il pareggio interno del Cenaia
Eccellenza. Il tecnico Settesoldi: "Intendiamo restare primi il più a lungo possibile». "Zenith, contro il Fratres voglio testa e qualità» - Oggi alle 15 gli amaranto andranno sul campo del Fratres Perignano