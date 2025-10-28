Calcio dove vuole arrivare la legge di Lotito e Gelmetti anti Inter e Monza?
(Adnkronos) – E' stata subito definita la legge anti Inter (e Monza). La mossa voluta da Claudio Lotito, senatore di Forza Italia e presidente della Lazio, insieme al collega di FdI Matteo Gelmetti, è destinata a far discutere, e non poco, il mondo del calcio. Stiamo parlando del ddl 'Disposizioni in materia di trasparenza nella . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Argomenti simili trattati di recente
Chivu vuole cambiare il sistema calcio italiano. Le parole dopo Napoli-Inter e il rigore della discordia fischiato al Napoli #chivu #inter #conferenzastampa #SerieAEniLive #CalcioinPillole - facebook.com Vai su Facebook
Chivu: "Conte ha detto che Marotta mi ha sminuito intervenendo? La società ha il diritto di fare quello che vuole, io non verrò mai qui a lamentarmi perché ho una dignità e una visione diversa del calcio rispetto a qualcun altro. In Italia siamo sempre pronti a pi - X Vai su X