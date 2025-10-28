La prima storica edizione dei Mondiali Femminili di calcio a 5 è sempre più vicina e l’Italia, dal canto suo, si sta preparando a disputare il torneo iridato andando a finalizzare il lavoro verso il grande appuntamento con un ultimo importante raduno a Roma. La ct Francesca Salvatore ha reso noti i nomi infatti delle 18 giocatric, 3 portieri e 15 di movimento, che dal 3 all’11 novembre si ritroveranno Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ di Roma per definire poi quali saranno le 14 giocatrici definitive a far parte del roster azzurro per il torneo planetario. Coppari e compagne sono state sorteggiate, nella rassegna che si terrà dal 21 novembre al 7 dicembre a Manila (Filippine), nel Girone D. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio a 5, le convocate dell’Italia per l’ultimo raduno pre Mondiale: 18 le giocatrici scelte dalla ct Salvatore