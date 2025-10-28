Calciatrice da oltre 16 anni apre un nuovo centro di osteopatia | Vicini a chi investe in città
È stato inaugurato a Cesena, in via Pistoia 32, a San Mauro in Valle, un nuovo studio di osteopatia dedicato alla cura e al benessere della persona. All’evento ha preso parte anche l’assessore allo Sviluppo Economico Lorenzo Plumari che, augurando un buon lavoro alla dottoressa Lucia Cappelli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
