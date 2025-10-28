Calabria Princi lancia il progetto Recapp Cal | Volto a contrastare la dispersione scolastica e ridurre i gap formativi con il resto d’Italia

Si chiama Recapp Cal ed è stato presentato alla Cittadella regionale come un progetto strategico, finanziato dalla Regione Calabria con sei milioni di euro. L’iniziativa coinvolge 140 istituti scolastici del primo e del secondo ciclo e si concentrerà sulle competenze in italiano e matematica, le due materie valutate dalle prove Invalsi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

