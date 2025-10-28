Cagliari vs Sassuolo nona giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Entrambe le squadre cercano punti per allontanarsi dai bassifondi della classifica. Cagliari vs Sassuolo si giocherà giovedì 30 ottobre 2025 alle ore 18.30 presso l’Unipol Arena. CAGLIARI VS SASSUOLO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I sardi devono farsi perdonare dai tifosi le ultime due gare interne dove sono arrivate altrettante sconfitte. La squadra di Pisacane ha esultato soltanto una volta tra le proprie mura, troppo poco se l’obiettivo è costruire la salvezza in casa. I neroverdi sono partiti male con due sconfitte consecutive, salvo poi rimettersi in carreggiata. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

