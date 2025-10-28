Cagliari gli altares de muertos messicani e i simboli della Sardegna per ricordare le vittime di femminicidio
La calavera messicana accanto ai fiori sardi, i dolci tipici dell’isola insieme alle candele degli altares de muertos. La lingua del campidano sulle note di un inno femminista cileno. E le vittime di femminicidio di ogni luogo ricordate insieme. A Ni Una Menos – Il nostro grido contro il femminicidio, un’iniziativa artistica e culturale che si terrà a Cagliari dal 30 al 31 ottobre, la tradizionale dia de los muertos (o in sardo “ Su Mortu Mortu “) diventa occasione per ricordare le donne vittime di violenza in Italia e in America Latina. Con un esibizione (venerdì 31 ottobre, ore 17) che unisce la cultura alla lotta: l’interpretazione collettiva di Sin Miedo di Vivir Quintana, inno contro la violenza sulle donne, eseguito in tre lingue – sardo campidanese, italiano e spagnolo – per unire Messico e Sardegna nella memoria e nella resistenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Continua, incessante, l’attività di promozione, valorizzazione e accoglienza turistica sul nostro territorio. Questa foto ai piedi della roccia granitica di “Su ‘aldianu” lo dimostra ancora una volta. Proprio oggi, infatti, l’Università della Terza Età di Cagliari ha organi - facebook.com Vai su Facebook
¿Día de Muertos estilo ‘clean look’? Critican en redes tendencia de altares de muerto minimalistas - Ha destacado una moda que destaca por la ausencia de color y tradición en los monumentales altares que se hacen para conmemorar la tradición del Día de Muertos en México Se aproxima una de las fechas ... Come scrive vanguardia.com.mx
Convoca Tlaquepaque al Concurso de Altares de Muertos - En el marco del Festival del Día de Muertos 2025, el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque lanzó la convocatoria para participar en el Concurso de Altares de Muertos, que se llevará a cabo del 28 de ... Riporta cronica.com.mx
Qué ver en el Festival Día de Muertos en Guanajuato - En el estado de Guanajuato, Día de Muertos cobrará una fuerza especial: altares, ofrendas y calles iluminadas crean escenarios donde la vida y la muerte se unen a través del arte y la memoria. Segnala eluniversal.com.mx