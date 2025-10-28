Cagliari gli altares de muertos messicani e i simboli della Sardegna per ricordare le vittime di femminicidio

La calavera messicana accanto ai fiori sardi, i dolci tipici dell’isola insieme alle candele degli altares de muertos. La lingua del campidano sulle note di un inno femminista cileno. E le vittime di femminicidio di ogni luogo ricordate insieme. A Ni Una Menos – Il nostro grido contro il femminicidio, un’iniziativa artistica e culturale che si terrà a Cagliari dal 30 al 31 ottobre, la tradizionale dia de los muertos (o in sardo “ Su Mortu Mortu “) diventa occasione per ricordare le donne vittime di violenza in Italia e in America Latina. Con un esibizione (venerdì 31 ottobre, ore 17) che unisce la cultura alla lotta: l’interpretazione collettiva di Sin Miedo di Vivir Quintana, inno contro la violenza sulle donne, eseguito in tre lingue – sardo campidanese, italiano e spagnolo – per unire Messico e Sardegna nella memoria e nella resistenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it