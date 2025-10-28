Cagliari Giulini risponde a Cardinale | Facile dire che ‘Cagliari-Lecce non interessa a nessuno’ quando si conosce la Sardegna solo da turista!

28 ott 2025

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha replicato con fermezza a Gerry Cardinale, proprietario del Milan. Le parole Tommaso Giulini non ci sta e replica con fermezza al proprietario del Milan attraverso i suoi canali social. Il presidente del Cagliari ha reagito con evidente irritazione alle parole di Gerry Cardinale, che nel corso del podcast americano . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Cagliari, Giulini risponde a Cardinale: «Facile dire che 'Cagliari-Lecce non interessa a nessuno' quando si conosce la Sardegna solo da turista!»

