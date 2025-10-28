Cagliari Giulini risponde a Cardinale | Facile dire che ‘Cagliari-Lecce non interessa a nessuno’ quando si conosce la Sardegna solo da turista!
Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha replicato con fermezza a Gerry Cardinale, proprietario del Milan. Le parole Tommaso Giulini non ci sta e replica con fermezza al proprietario del Milan attraverso i suoi canali social. Il presidente del Cagliari ha reagito con evidente irritazione alle parole di Gerry Cardinale, che nel corso del podcast americano . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altre letture consigliate
Giulini contro Cardinale: «Conosce la Sardegna solo da turista, negli Usa tifano più Cagliari che Milan» Il presidente dei rossoblù replica alle dichiarazioni rilasciate dal patron dei rossoneri sulla poca appetibilità della Serie A all’estero - facebook.com Vai su Facebook
#Cagliari Le parole del presidente dei rossoblù Tommaso #Giulini ai microfoni di Dazn nel pre-gara di Udine - X Vai su X
“Cagliari-Lecce non interessa a nessuno”: Giulini risponde a Cardinale - Il presidente rossoblù ha risposto, senza giri di parole, al proprietario rossonero Gerry Cardinale. Lo riporta calciocasteddu.it
Giulini replica duramente a Cardinale: “Rispetto per il Cagliari” - Non poteva restare in silenzio il Cagliari e a farsi sentire è stato il presidente Tommaso Giulini con un post sui propri profili social ... cagliaripad.it scrive
“Nessuno vuole vedere Cagliari-Lecce”. Giulini a Cardinale: “L’ottavo club d’Italia per tifosi si rispetta” - La risposta del presidente del Cagliari Tommaso Giulini alla dichiarazione del proprietario del Milan Gerry Cardinale. Riporta gianlucadimarzio.com