Caffè letterario al piazzale del Cassero l' accusa | 113mila euro per un' opera mai decollata

Un'opera costata 113mila euro e mai decollata. È così che il Gruppo consiliare Rinascimento Castiglionese attacca l'amministrazione del comune di Castiglion Fiorentino sulla gestione del Caffè letterario al piazzale del Cassero, la cui inaugurazione risale all'aprile 2022."Sono ormai trascorsi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it