Cade mentre gioca e sbatte la testa | dichiarata la morte cerebrale della bimba

Per tre giorni ha combattuto tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione dove era stata ricoverata, ma alla fine la notizia che tutti temevano è arrivata. Questa mattina, martedì 28 ottobre, i medici hanno dichiarato la morte cerebrale della bimba di quasi due anni che sabato sera, mentre si trovava a casa di alcuni parenti, è caduta battendo violentemente la testa e riportando un grave trauma cranico. Resterà collegata ai macchinari fino al pomeriggio, quando verrà effettuato il prelievo degli organi. L’incidente risale alla serata di sabato 25 ottobre 2025. La piccola, nata nel 2024 e residente a Telgate, si trovava con la mamma a casa di alcuni familiari a Palazzolo (Brescia), mentre il papà era all’estero per motivi di lavoro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Cade mentre gioca e sbatte la testa: dichiarata la morte cerebrale della bimba

