Cade in casa e sbatte la testa | morta bimba di due anni

La caduta in casa e la corsa in ospedale, dopo due giorni il tragico epilogo. Una bambina di due anni, che sabato aveva battuto la testa mentre si trovava con i genitori nell'abitazione degli zii a Palazzolo sull’Oglio (Brescia), è morta nella mattina di oggi, martedì 28 ottobre, all’ospedale. 🔗 Leggi su Today.it

