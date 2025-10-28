Cade in casa batte la testa | la bimba di 2 anni è morta

Bresciatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spenta dopo una breve agonia la bambina di soli 2 anni che, nel pomeriggio di sabato, aveva battuto la testa mentre si trovava con i genitori nella casa degli zii a Palazzolo sull’Oglio. La piccola era stata trasportata d’urgenza, in condizioni critiche, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

