Cade in casa batte la testa | la bimba di 2 anni è morta

Si è spenta dopo una breve agonia la bambina di soli 2 anni che, nel pomeriggio di sabato, aveva battuto la testa mentre si trovava con i genitori nella casa degli zii a Palazzolo sull'Oglio. La piccola era stata trasportata d'urgenza, in condizioni critiche, all'ospedale Papa Giovanni XXIII di.

Palazzolo sull'Oglio: bimba di 2 anni cade e finisce in gravissime condizioni in ospedale - La bimba di due anni cade e batte la testa mentre gioca con il cugino: ora è ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Cade e batte la testa: bimba di 2 anni in fin di vita in ospedale - Le sue condizioni sono disperate, ma stabili: l'incidente nella casa degli zii mentre giocava con il cuginetto

