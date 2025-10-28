Cacciano lungo la linea ferroviaria attiva il video delle doppiette che scappano all’alt del Wwf nel Nisseno | Grave pericolo
Cacciano in zone vietate e in tratti ferroviari attivi incuranti della pericolosità. A Gela, in provincia di Caltanissetta, è un “far west” come denunciano i volontari del Wwf che hanno ripreso in video quello che accade tra le campagne del Nisseno. All’aprirsi dell’attività venatoria, i cacciatori sono stati individuati nella zona della piana di Gela, classificata come Iba, area di importanza internazionale per la tutela dell’avifauna migratoria e dove è vietato sparare. A Butera, invece, non troppo distante da Gela, i cacciatori sparano lungo i binari della ferrovia Gela-Licata. Nel video, girato dai volontari del Wwf che hanno effettuato il loro controllo delle zone il 21 settembre, si vedono i cacciatori scappare alla loro vista, fuggendo prima a piedi e poi in macchina, sapendo di essere in zona vietata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
SAN CASCIANO - Ponterotto, si ribalta con la sua auto lungo la strada provinciale Certaldese: 36enne in codice giallo. Probabilmente l'auto ha sbandato lungo l'edificio dove ha sede il ristorante per poi fare "leva" su qualcosa per ribaltarsi. - X Vai su X
#Meloni ai sindacati: weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme - #Flotilla #GlobalSumudFlotilla #Gaza #scioperogenerale - facebook.com Vai su Facebook
Linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga: lavori ultimati nei tempi previsti. Ripristinata la circolazione - Arezzo, 6 agosto 2025 – I lavori di manutenzione programmata lungo la linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga si sono conclusi nel rispetto delle tempistiche previste, la circolazione ferroviaria sulla ... lanazione.it scrive
Linea ferroviaria Arezzo-Sinalunga. Conclusi i lavori di manutenzione. Abbonamenti al via: prezzi invariati - A comunicarlo è il Gruppo LFI, che annuncia il pieno ripristino della circolazione su tutta la ... Scrive lanazione.it
Linea ferroviaria Milano-Bologna interrotta, treni cancellati e deviati per guasto a Piacenza - Numerosi treni sono stati cancellati o deviati oggi sulla linea ferroviaria Milano – Bologna convenzionale a causa di un problema tecnico all’infrastruttura all'altezza di Piacenza. Da fanpage.it