Cacciano lungo la linea ferroviaria attiva il video delle doppiette che scappano all’alt del Wwf nel Nisseno | Grave pericolo

Cacciano in zone vietate e in tratti ferroviari attivi incuranti della pericolosità. A Gela, in provincia di Caltanissetta, è un “far west” come denunciano i volontari del Wwf che hanno ripreso in video quello che accade tra le campagne del Nisseno. All’aprirsi dell’attività venatoria, i cacciatori sono stati individuati nella zona della piana di Gela, classificata come Iba, area di importanza internazionale per la tutela dell’avifauna migratoria e dove è vietato sparare. A Butera, invece, non troppo distante da Gela, i cacciatori sparano lungo i binari della ferrovia Gela-Licata. Nel video, girato dai volontari del Wwf che hanno effettuato il loro controllo delle zone il 21 settembre, si vedono i cacciatori scappare alla loro vista, fuggendo prima a piedi e poi in macchina, sapendo di essere in zona vietata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

