Caccia | il 95% degli italiani la vuole abolire o regolamentare per il 78% è eticamente inaccettabile Eppure in Senato si sta discutendo per dare ai cacciatori più libertà

La Fondazione Cappellino (proprietaria di Almo Nature) ha commissionato a Ipsos e Piepoli due sondaggi per esplorare il sentimento degli italiani riguardo alla caccia. Pier Giovanni Capellino: «IlPur nel rispetto dei diritti dei cacciatori, chiediamo che vengano garantiti anche i diritti di chi difende la fauna, la biodiversità e le politiche ambientali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

