Cabine telefoniche dal 2026 saranno trasformate in sportelli multiservizi digitali

Tgcom24.mediaset.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 2026, ha annunciato la Tim, le vecchie stazioni telefoniche ancora in piedi saranno trasformate in sportelli multiservizi, digitali e interattivi. Ma i nostalgici non mancano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

