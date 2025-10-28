Csinistra | domani a Palermo per primo coordinamento regionale ' Progetto civico'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - L'organizzazione territoriale di Progetto Civico Italia parte dalla Sicilia. Mercoledì 29 ottobre, presso la sala stampa del parlamento siciliano, verrà annunciato il primo coordinamento regionale di Progetto Civico Italia. Presente Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda e promotore del movimento presentato la scorsa settimana Roma alla presenza di oltre 200 amministratori locali di tutta Italia. Insieme a Onorato, interverranno il deputato regionale Ismaele La Vardera e il consigliere comunale di Palermo Carmelo Miceli. Durante la conferenza, a cui parteciperanno in sala alcuni degli amministratori siciliani che aderiscono al progetto, verrà ufficializzato il primo coordinamento regionale e verrà spiegato come questo nuovo movimento nazionale avrà ripercussioni nella politica regionale siciliana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - C.sinistra: domani a Palermo per primo coordinamento regionale 'Progetto civico'