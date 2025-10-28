Buzzi lavori contro le infiltrazioni Via libera dal Tar alla Provincia Riparte il cantiere da 3,5 milioni
Prima la partenza, poi lo stop per il ricorso al Tar e adesso di nuovo la ripresa del cantiere. Da ieri sono ricominciati i lavori relativi all’intervento di messa in sicurezza e di efficientamento energetico delle coperture e delle facciate dell’ istituto Buzzi. I cantieri erano stati sospesi in via cautelativa a seguito del ricorso presentato al Tar da Acme Srl, una delle ditte partecipanti alla gara d’appalto. La decisione era stata presa dalla Provincia in attesa della pronuncia del Tribunale amministrativo regionale, proprio per garantire la massima correttezza e trasparenza delle procedure. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
> DOMENICA 26 OTTOBRE A CASALE TORNEO DI BURRACO PER LA RICERCA ****************** Al Circolo Incontro della Fondazione Buzzi a sostegno di Solidal per la Ricerca. ******************* Una nuova iniziativa a Casale Monferrato per sostenere in - facebook.com Vai su Facebook
Buzzi, partito il maxi cantiere da 3,5 milioni - Sono stati consegnati i lavori per il rifacimento e la sistemazione delle coperture dei laboratori dell’Istituto Buzzi, il maxi intervento per risolvere definitivamente le problematiche legate alle ... Come scrive lanazione.it
Tempo di cantieri per le scuole. Copernico, nuove aule. Più Buzzi e Keynes - Un piano da oltre 4,5 milioni di euro che coinvolge tutti gli istituti superiori pratesi per garantire sicurezza e adeguatezza ... Segnala lanazione.it
Maltempo a Fano, infiltrazioni nella fucina del carnevale in viale Piceno: «Lavori per 300mila euro al cantiere» - Nelle settimane scorse, all'atto di illustrare la variazione di bilancio, era stato posto l'accento, tra le altre voci, su quella che inseriva il risanamento delle coperture dei tre fabbricati nel ... Riporta corriereadriatico.it