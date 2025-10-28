Buzzi lavori contro le infiltrazioni Via libera dal Tar alla Provincia Riparte il cantiere da 3,5 milioni

Prima la partenza, poi lo stop per il ricorso al Tar e adesso di nuovo la ripresa del cantiere. Da ieri sono ricominciati i lavori relativi all’intervento di messa in sicurezza e di efficientamento energetico delle coperture e delle facciate dell’ istituto Buzzi. I cantieri erano stati sospesi in via cautelativa a seguito del ricorso presentato al Tar da Acme Srl, una delle ditte partecipanti alla gara d’appalto. La decisione era stata presa dalla Provincia in attesa della pronuncia del Tribunale amministrativo regionale, proprio per garantire la massima correttezza e trasparenza delle procedure. 🔗 Leggi su Lanazione.it

