Tempo di lettura: 2 minuti Due giorni alla scoperta del fascino storico, culturale ed enogastronomico di Caserta e provincia: questo il punto di arrivo di una proposta, accolta, di ospitare 20 buyers europei del settore turistico provenienti da Spagna, Francia, Regno Unito e Germania che il 29 e il 30 ottobre (domani e dopodomani) saranno accompagnati nei luoghi di arte e cultura della nostra provincia. La Camera di Commercio di Caserta ha, infatti, intercettato gli investitori del settore Turistico per ospitarli a Caserta e condurli attraverso un percorso che punta alla promozione del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Buyers europei alla scoperta di Spartacus: il viaggio attraverso la storia di Caserta e la scommessa della Camera di Commercio