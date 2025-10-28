Bus Tper rimane incastrato in via Ferrarese | strada chiusa e traffico in tilt
Ancora un mezzo pubblico bloccato per le vie di Bologna. Questa volta è toccato all’autista dela linea 35, che ha dovuto lavorare parecchio per liberare suo autobus, rimasto incastrato in via Ferrarese, all’angolo con via Raimondi.L’episodio, riferito da éTv, è avvenuto nel pomeriggio di martedì. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Rimane incastrato con la testa nel semaforo per un’ora dopo un incidente con lo scooter - Ha dell’incredibile l’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto un ragazzo cinese nella città di Chengdu. blitzquotidiano.it scrive