Bus Tper rimane incastrato in via Ferrarese | strada chiusa e traffico in tilt

Ancora un mezzo pubblico bloccato per le vie di Bologna. Questa volta è toccato all’autista dela linea 35, che ha dovuto lavorare parecchio per liberare suo autobus, rimasto incastrato in via Ferrarese, all’angolo con via Raimondi.L’episodio, riferito da éTv, è avvenuto nel pomeriggio di martedì. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it