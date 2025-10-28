Bus navetta e campanella anticipata San Benedetto blindata per il bis

La tensione sportiva non si è ancora spenta che già torna un nuovo derby tra Sambenedettese e l’Ascoli. Questa volta a San Benedetto e questa volta valido per la Coppa Italia di Serie C. L’incontro, in programma domani alle 15 allo stadio ’Riviera delle Palme’, arriva a soli tre giorni di distanza dal match di campionato disputato al ’Del Duca’, dove i dispositivi di sicurezza hanno funzionato. Proprio per questo, anche nella città rivierasca è stato definito un piano di sicurezza di pari livello, coordinato dalla Prefettura e dalla Questura di Ascoli Piceno, con il supporto della Polizia Locale di San Benedetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

