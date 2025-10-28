Buon onomastico Simone – Simona oggi 28 ottobre | video gif e immagini di auguri da inviare via social

Oggi, 28 ottobre, si festeggia San Simone il Cananeo o Zelote. È tra gli Apostoli meno conosciuti e sul quale le ricostruzioni storiche sono incerte e controverse. Secondo la tradizione Simone era denominato il Cananeo per distinguerlo da Simon Pietro. Secondo alcune fonti fu soprannominato lo Zelote per la sua militanza nel gruppo anti romano degli zeloti. Simone il Cananeo martirizzato con Giuda Taddeo. Gli Apostoli Matteo e Marco, invece, lo indicano come il Cananeo. Viene indicato anche come il cugino di Gesù ed, inoltre, alcuni storici riferiscono che il soprannome Zelote sarebbe da ricondurre alla sua vecchia appartenenza al più conservatore dei partiti ebraici: gli Zeloti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

