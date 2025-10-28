Buon compleanno Bill Gates Eros Ramazzotti Julia Roberts…

Buon compleanno Bill Gates, Eros Ramazzotti, Julia Roberts, Bernie Ecclestone, Franco Migliacci, Fulvio Conti, Guido dell’Aquila, Roberto Natale, Roberta Nanni, Alice Cama, Siegmar Klotz, Enrica Cipriani, Caterina Giacchetti, Federico Moretti, Davide Giugliano, Eleonora Timpani, Filippo de Col, Chiara Gandolfi, Vincenzo Arecchia. Oggi 28 ottobre compiono gli anni: Giorgio Pellegrini, ex calciatore; Bernie Ecclestone, imprenditore; Franco Migliacci, paroliere, attore, discografico; Paolo Rabitti, arcivescovo; Giulio Malgara, imprenditore, dirigente sportivo; Teresina Cirio, ex cestista; Emilio d’Alessandro, scrittore; Antonio Iodice, politico; Rosalia Vagli, politica; Michele Antonino Crociata, saggista; Mimmo di Francia, compositore, paroliere, cantautore; Franco Garelli, sociologo; Gian Luigi Picchi, pilota auto; Fulvio Conti, ex presidente Telecom Italia, ex a. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Bill Gates, Eros Ramazzotti, Julia Roberts…

