Bullismo alle elementari l' avvocato dei genitori | Non vogliamo isolare il bambino difficile ma l' incolumità dei nostri figli va tutelata
Sit-in e proteste in una primaria della provincia di Treviso per ripetute minacce, aggressioni verbali e fisiche ai danni dei compagni di classe. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Contenuti che potrebbero interessarti
“Anche io sono stata vittima di bullismo, alle elementari, quando ancora non esisteva questo nome per definire il fenomeno. Una bambina, una volta amica, ha iniziato a prendermi di mira per motivi futili (non ero brava a disegnare nè un fenomeno in educazio - facebook.com Vai su Facebook
Seguo dal primo momento la triste vicenda del suicidio di Paolo e, mi dispiace dirlo, ma la versione dei genitori è tutta da verificare. Il racconto sul bullismo subito in tutte le scuole, dalle elementari alle medie alle superiori da studenti e persino insegnanti che - X Vai su X
Bullismo alle elementari, l'avvocato dei genitori: «Non vogliamo isolare il bambino difficile, ma l'incolumità dei nostri figli va tutelata» - I primi segnali disturbanti sono emersi nel gennaio 2025. Da vanityfair.it
Basta bullismo a scuola, protesta choc dei genitori: tengono i figli a casa - La loro lettera: «Dallo scorso anno scolastico i nostri figli vengono vessati fisicamente e psicologic ... Riporta trevisotoday.it
In classe c'è un bullo, i genitori per protesta non mandano i figli a scuola: 'Clima insostenibile' - La protesta si è svolta davanti a una scuola primaria del trevigiano per chiedere interventi da parte delle istituzioni. Lo riporta skuola.net