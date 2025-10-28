’Bull-Off’ nasce il tavolo contro il bullismo

Ilrestodelcarlino.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Contrastare il bullismo e le fragilità sul nascere, favorendo una miglior qualità della vita. E’ questo l’obiettivo alla base di una progettazione che il Comune di Bondeno ha messo in campo per prevenire situazioni di prevaricazione all’interno del mondo giovanile. A cominciare dal nuovo regolamento riguardante il trasporto scolastico, che prevede la sospensione e anche la revoca del servizio per i responsabili di comportamenti scorretti. Lo scorso 14 ottobre, si è svolta la prima seduta del nuovo anno scolastico per quanto riguarda il tavolo di lavoro “Bull-Off”. Presenti tutti i soggetti istituzionali che hanno un ruolo nelle azioni di prevenzione: l’assessore Francesca Aria Poltronieri (scuola) e il vicesindaco con delega ai servizi sociali Francesca Piacentini, la cooperativa sociale “Open Group”, Spazio 29, la Polizia locale dell’Alto Ferrarese e l’Azienda Usl di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

8217bull off8217 nasce il tavolo contro il bullismo

© Ilrestodelcarlino.it - ’Bull-Off’, nasce il tavolo contro il bullismo

Leggi anche questi approfondimenti

Nasce il tavolo di coordinamento regionale su epilessia - Nasce il Tavolo regionale di coordinamento, monitoraggio e consulenza scientifica per l'organizzazione dell'inclusione e dell'assistenza integrata alla persona con epilessia. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: 8217bull Off8217 Nasce Tavolo