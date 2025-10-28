’Bull-Off’ nasce il tavolo contro il bullismo

Contrastare il bullismo e le fragilità sul nascere, favorendo una miglior qualità della vita. E’ questo l’obiettivo alla base di una progettazione che il Comune di Bondeno ha messo in campo per prevenire situazioni di prevaricazione all’interno del mondo giovanile. A cominciare dal nuovo regolamento riguardante il trasporto scolastico, che prevede la sospensione e anche la revoca del servizio per i responsabili di comportamenti scorretti. Lo scorso 14 ottobre, si è svolta la prima seduta del nuovo anno scolastico per quanto riguarda il tavolo di lavoro “Bull-Off”. Presenti tutti i soggetti istituzionali che hanno un ruolo nelle azioni di prevenzione: l’assessore Francesca Aria Poltronieri (scuola) e il vicesindaco con delega ai servizi sociali Francesca Piacentini, la cooperativa sociale “Open Group”, Spazio 29, la Polizia locale dell’Alto Ferrarese e l’Azienda Usl di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

