Bugonia di Yorgos Lanthimos | qual è il vero significato del titolo?

Cinefilos.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bugonia, il nuovo film del regista Yorgos Lanthimos, non lascia molti punti oscuri al suo pubblico. La storia, adattamento di un film sudcoreano del 2003 intitolato Save the Green Planet!, segue Teddy ( Jesse Plemons ) e suo cugino Don ( Aidan Delbis ), che rapiscono Michelle Fuller ( Emma Stone ), la celebre amministratrice delegata di una grande azienda farmaceutica. Teddy, ossessionato dalle teorie del complotto, è convinto che Fuller sia in realtà un’aliena che lavora segretamente per distruggere il pianeta. Il teso confronto tra Teddy e Michelle solleva molte domande, e per la maggior parte il film offre delle risposte. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

