Bugie Pericolose Tv8 | trama spiegazione finale del film 2024

Spettacoloitaliano.it | 28 ott 2025

Bugie Pericolose film Tv8 del 2024 diretto da Ben Meyerson. Il film è interpretato da Daniel Di Amante, Nicole Marie Johnson e Ben VanderMey. Carnie assume come babysitter Matt, il figlio di una vicina, per badare alla sua neonata. Tuttavia Matt nasconde un segreto che può mettere a repentaglio la sua famiglia. Questa è in breve la storia del thriller di Tv8 che riprende il genere di Una bugia fatale. A seguire, la trama di Bugie pericolose e la spiegazione finale del film. Bugie Pericolose trama completa. Anna Gray sta formando una famiglia con il suo amato marito Jon, ma non sa che Rachel, la madre del bambino morto sotto la sorveglianza di Anna anni prima, ha atteso questo giorno, determinata a riprendersi ciò che Anna le ha portato via.

