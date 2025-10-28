Buffon su Gattuso | E’ stata la scelta migliore che potessimo fare Se va male

La leggenda della Juventus, Gianluigi Buffon, ha speso alcune parole su Gennaro Gattuso, CT della Nazionale ed ex Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Buffon su Gattuso: “E’ stata la scelta migliore che potessimo fare. Se va male..”

Approfondisci con queste news

Grandi campioni, grandi emozioni e grandi sapori. Onorati di aver accolto @gianluigibuffon e @gennaro._.gattuso a casa nostra, al @chinappi_restaurant ! : @smmackstudiosrl . . . . . . #Chinappi #Roma #Azzurri #Buffon #Gattuso #CampioniDelMondo #2 - facebook.com Vai su Facebook

Da Buffon a Gattuso: calcio che chiama calcio - E non soltanto perché arriva dopo troppe delusioni, un paio di amarissime eliminazioni e prima della grande speranza. Lo riporta corrieredellosport.it

Buffon: "Conoscere il passato dell'Italia per un futuro meno insipido". Donnarumma e Gattuso: "Sentiamo grande responsabilità" - Allenatore, capitano e team manager (oltre che bandiera del passato) della Nazionale hanno preso parola nella serata di inaugurazione del Nuovo Museo del Calcio a Coverciano. Lo riporta calciomercato.com