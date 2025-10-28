Roma, 28 ottobre 2025 – Sembra esserci un lato oscuro, ma per nulla nascosto, nell’ermetico mondo di Google Discover. La piattaforma con cui il motore di ricerca propone attivamente contenuti editoriali sui device di mezzo mondo (via app o automaticamente, come su Android) avrebbe infatti una ‘relazione complicata’ con le fake news. Una questione non nuova, ma che con buona pace dei filtri dell’intelligenza artificiale resta più che mai attuale. La combo AI-Fake news. L’ultimo a sollevare il tema, in ordine cronologico, è stato il periodico commerciale di informazione in lingua inglese Press Gazette, specializzato nel mondo dei media e del giornalismo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bufale e spam, l’allarme per le notizie false (e acchiappa-clic) generate dall’AI: “Siti web spuntati dal nulla”