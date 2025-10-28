Budget cap 2024 | tutti i team in regola solo un’infrazione procedurale per Aston Martin

Gazzetta.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'analisi pubblicata dalla Fia evidenzia che tutti i team hanno rispettato il Cost Cap, con una piccola eccezione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

budget cap 2024 tutti i team in regola solo un8217infrazione procedurale per aston martin

© Gazzetta.it - Budget cap 2024: tutti i team in regola, solo un’infrazione procedurale per Aston Martin

Altre letture consigliate

budget cap 2024 tuttiBudget Cap F1 2024: cosa sappiamo finora, quale “top team” è indagato e cosa rischia - La FIA ritarda i certificati sul budget cap 2024: un team di punta è sotto indagine. Si legge su newsf1.it

budget cap 2024 tuttiAston Martin, violazione procedurale del budget cap: nessuna sanzione economica - L’amministrazione del tetto dei costi della Formula 1 ha comunicato che AMR GP Ltd (Aston Martin) è stata ritenuta responsabile ... msn.com scrive

budget cap 2024 tuttiLa F1 trema, due team hanno violato il budget cap: uno è Aston Martin. Cosa dice il regolamento, rischi e sanzioni - Due scuderie avrebbero violato il budget cap, il tetto di spesa annuo, una di queste sarebbe Aston Martin: la F1 trema sotto i colpi dei revisori. Segnala sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Budget Cap 2024 Tutti