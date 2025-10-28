Buco della difesa l’Arzignano ringrazia e non perdona | Forlì fuori dalla Coppa Italia
Termina ai sedicesimi la Coppa Italia del Forlì che cede di misura all'Arzignano. La rete di Nanni al 76° regala la vittoria alla formazione vicentina che agli ottavi affronterà la vincente di Ravenna-Rimini. LA CRONACA - Come detto in conferenza stampa mister Miramari attua un forte turnover. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
