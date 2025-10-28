Buche sul percorso della Maratonina la segnalazione di Arezzo2020 | Amministrazione imbarazzante

Arezzonotizie.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buche sul percorso, l'intervento di riparazione improvvisata poco prima della partenza per assicurarsi che gli oltre 1.700 partecipanti corressero su una superficie idonea e sicura. È quanto accaduto in occasione della Maratonina di Arezzo, andata in scena domenica 26 ottobre; gli organizzatori. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

buche percorso maratonina segnalazioneArezzo, nastro adesivo per tappare le buche prima della Maratonina - Succede anche questo alla Maratonina Città di Arezzo che domenica ha ospitato podisti che sono a ... Si legge su corrierediarezzo.it

Cerca Video su questo argomento: Buche Percorso Maratonina Segnalazione