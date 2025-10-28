Buche sul percorso della Maratonina la segnalazione di Arezzo2020 | Amministrazione imbarazzante
Buche sul percorso, l'intervento di riparazione improvvisata poco prima della partenza per assicurarsi che gli oltre 1.700 partecipanti corressero su una superficie idonea e sicura. È quanto accaduto in occasione della Maratonina di Arezzo, andata in scena domenica 26 ottobre; gli organizzatori. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
