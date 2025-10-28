Aleksandr Bublik ha completamente ignorato Alexei Popyrin al termine del loro incontro. Dopo averlo superato nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi, il tennista kazako ha deciso di non stringergli la mano. In conferenza stampa ha poi spiegato il perché del gesto: “Per quale motivo avrei dovuto farlo? Nel tennis esistono regole di comportamento e di rispetto, che lui non segue”, ha dichiarato Bublik. Durante la partita, infatti, Popyrin aveva conquistato alcuni punti grazie a rimbalzi fortunosi sul nastro senza mai scusarsi, come invece prevede la consuetudine. Per questo, al momento della vittoria (6-4, 6-3), Bublik ha esultato alzando le braccia e si è diretto subito verso il giudice di sedia per salutarlo, evitando completamente Popyrin. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bublik, brutto gesto dopo il match point: vince la partita, ma...