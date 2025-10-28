Brutte figure | Conte senza freni c’entra la Juve
Antonio Conte non si trattiene e scatena nuove discussioni: nel mirino del tecnico proprio la sua ex squadra, la Juve Reduce da un'importantissima vittoria contro l' Inter in casa, che ha portato al Napoli tre punti preziosi grazie al 3-1 al Maradona, il club partenopeo può sorridere solo a metà, anche a causa del recente infortunio che ha coinvolto Kevin De Bruyne, una vera e propria batosta che costringerà il Napoli a fare i conti con l'assenza del belga per circa tre mesi. Tuttavia, proprio nel post partita della sfida contro i nerazzurri, in cui Conte non le ha mandate a dire dopo lo scontro in campo con Lautaro Martínez, il tecnico ha anche rivelato alcune parole relative al suo passato con la Juventus.
