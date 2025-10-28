Brugnato l’outlet cresce ancora Via libera a nuove costruzioni
Brugnano (Spezia), 28 ottobre 2025 – “Un’idea nata per coniugare shopping, eventi, cultura e turismo. Brugnato è la location giusta per questo progetto, per coniugare cultura e turismo. Le ricadute sul territorio sono state e saranno molteplici ”. Era il 10 aprile 2014 e una visibilmente soddisfatta Marina Acconci, ad di San Mauro, pronunciava quelle parole mentre inaugurava lo ShopInn, l’outlet destinato a cambiare gli equilibri del commercio provinciale. Oggi, a distanza di oltre undici anni e oltre venti milioni di visitatori dopo, quel progetto – dapprima osteggiato con tanto di ricorso al Tar, oggi portato a esempio di integrazione tra azienda e territorio – vede il suo completamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
