Brugherio | alza il gomito e litiga al luna park denunciato il pugile Maxim Prodan
Brughiero, 28 ottobre 2025 – Un pugile professionista. Un ex campione dei pesi welter (dal 2019 al 2021) per la sigla internazionale Ibf. Un record personale di 25 incontri con 22 vittorie, 16 delle quali per ko. Maxim Prodan, trentadue anni, pugile ucraino trapiantato a Bovisio Masciago, amatissimo dal pubblico del Teatro Principe a Milano, città dove ha combattuto una quindicina di volte e dove si allena (e allena lui stesso) nella palestra OPI GYM, è incappato in una denuncia a piede libero. Per resistenza e ubriachezza molesta. I fatti. Succede tutto nella serata di sabato 11 ottobre scorso, al Luna Park allestito a Brugherio in occasione delle iniziative per celebrare la festa patronale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
Cinque giorni di sogni scambiati, avventure condivise ed emozioni che restano negli occhi di 1500 ragazzi. Tra le poltrone di Seregno, Cesano Maderno e Brugherio, il viaggio di Giffoni in a Day ha trasformato ogni sala in un laboratorio di curiosità, fantasia Vai su Facebook
Brugherio: alza il gomito e litiga al luna park, denunciato il pugile Maxim Prodan - L’ex campione dei pesi welter, ucraino trapiantato a Bovisio Masciago, sarebbe stato coinvolto in un bisticcio “bloccato” dalla polizia locale poco prima che degenerasse in rissa ... Scrive ilgiorno.it