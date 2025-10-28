Brooks Nader si sbottona… la passeggiata bollente della modella

Brooks Nader ne ha fatta un’altra delle sue. La modella statunitense è stata paparazzata a Los Angeles con una mise rischiosa, che si è presto trasformata in un wardrobe malfunction bollente. La 28enne ha conquistato la fama grazie alla sua bellezza mozzafiato e alla capacità di catalizzare l’attenzione mediatica con scelte di stile audaci e provocanti. Il suo nome è spesso associato a quello di Lauren Sanchez, moglie di Jeff Bezos, con cui condivide una solida amicizia e numerose apparizioni pubbliche. Ma questa volta Brooks ha rubato la scena da sola, regalando ai fotografi scatti che hanno fatto rapidamente il giro del web. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Brooks Nader si sbottona… la passeggiata bollente della modella

