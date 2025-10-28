Brindisi mangia funghi selvatici | muore una 80enne
Anche la figlia della donna ha mangiato lo stesso alimento e ha accusato sintomi simili a quelli della madre. L'Asl ha quindi deciso di sottoporla ad accertamenti e di monitorare l'evoluzione del quadro clinico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
