Brindisi mangia funghi selvatici | muore una 80enne

Tgcom24.mediaset.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche la figlia della donna ha mangiato lo stesso alimento e ha accusato sintomi simili a quelli della madre. L'Asl ha quindi deciso di sottoporla ad accertamenti e di monitorare l'evoluzione del quadro clinico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

