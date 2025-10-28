Brigitte Macron vittima di fake news transfobiche | al via il processo a Parigi
Si è aperto davanti al tribunale della capitale francese il processo contro una decina di persone accusate di molestie online e diffamazione nei confronti di Brigitte Macron. La première dame non era presente in aula, ma a rappresentarla c’era il suo legale, Jean Ennochi. Gli imputati sono accusati di aver diffuso una fake news su scala mondiale secondo cui la moglie del presidente della Repubblica francese sarebbe nata uomo, con il nome Jean-Michel, che in realtà appartiene al fratello ottantenne di Brigitte Macron. La diffusione di tale informazione falsa ha scatenato un’ondata di commenti e condivisioni sui social network, alimentando molestie digitali e campagne di disinformazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
