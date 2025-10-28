Tiphaine Auzière, figlia di Brigitte Macron, ha denunciato il “deterioramento della salute” della madre intervenendo nel secondo giorno del processo per cyberbullismo di cui è stata vittima la première dame francese, Brigitte Macron, al centro di una fake news che sostiene sia una donna transgender. Le arringhe conclusive contro i dieci imputati, di età compresa tra 41 e 65 anni, processati da ieri presso il Tribunale penale di Parigi, sono previste per oggi. Questa risposta legale in Francia, unita a una denuncia negli Stati Uniti, arriva dopo quattro anni di voci sempre più diffuse e insistenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Brigitte Macron uomo? La figlia disperata: “Salute danneggiata dalle fake news”. Chi è l’influencer imputato