Brigitte Macron la figlia testimonia | Le accuse sulla transizione le hanno peggiorato la vita

"Ho visto realmente un cambiamento", ha sostenuto la 41enne, raccontando alcuni episodi che le avrebbero fatto comprendere quanto questi eventi abbiano modificato la vita di Brigitte. La premiere dame avrebbe iniziato a fare attenzione al suo vestiario, così come alla sua postura negli eventi pubblici. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Brigitte Macron, la figlia testimonia: “Le accuse sulla transizione le hanno peggiorato la vita”

