Brigitte Macron la figlia testimone al processo | Sua salute rovinata da bullismo online

(Adnkronos) – Tiphaine Auzière, figlia di Brigitte Macron, ha denunciato il “deterioramento della salute” della madre intervenendo nel secondo giorno del processo per cyberbullismo di cui è stata vittima la première dame francese, al centro di una fake news che sostiene sia una donna transgender. Le arringhe conclusive contro i dieci imputati, di età compresa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Brigitte Macron, la figlia testimone al processo: “Sua salute rovinata da bullismo online”

