Bridget Forrester torna a Beautiful | anticipazioni americane sconvolgenti

Il ritorno di Bridget cambia tutto: diagnosi shock per Liam, tensioni familiari e verità pronte a esplodere. Scopri le anticipazioni USA di Beautiful. Sta per scatenarsi il caos a Los Angeles. Bridget Forrester torna in scena. Ma non per nostalgia o per abbracciare mamma Brooke. No. Rientra in città con una missione urgente, e con una diagnosi che potrebbe cambiare per sempre il destino di un personaggio chiave: Liam Spencer. La dottoressa Forrester, glaciale in corsia ma con un passato che brucia ancora, entra in ospedale per valutare un malore sospetto. Ma quello che scopre è ben più grave di un semplice svenimento. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Bridget Forrester torna a Beautiful: anticipazioni americane sconvolgenti

